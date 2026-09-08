Intrigue in the Rahmon family: what will the struggle of the daughter and son of the head of Tajikistan lead to?

Just one shot from the military parade in Dushanbe caused a storm of discussions in social networks. In the official photos of President Emomali Rahmon, both heirs — son Rustam and daughter Ozoda - stand next to him.
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