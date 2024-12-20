FT: ВСУ ради получения поддержки хотят показать Трампу, что они борцы

Наркомания — это тяжелая прогрессирующая болезнь, вызванная употреблением наркотических веществ...Наркомания — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами… Наркомания пагубно влияет на все сферы человеческой жизни. Страдает психическое и физическое здоровье, прогрессирует умственная и социальная деградация, нарушается система жизненных ценностей. Наркотики могут изменить характер и личность человека, сделав его безответственным, умственно отсталым и абсолютно неуправляемым .....................................................................................................

СК

Сергей Карабухин

Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.