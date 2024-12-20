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FT: ВСУ ради получения поддержки хотят показать Трампу, что они борцы

FT: ВСУ ради получения поддержки хотят показать Трампу, что они борцы

Киев ради продолжения получения поддержки со стороны США намерен показать избранному американскому президенту Дональду Трампу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) "борцы" и "победители".

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Сергей Карабухин
Наркомания — это тяжелая прогрессирующая болезнь, вызванная употреблением наркотических веществ...Наркомания — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами… Наркомания пагубно влияет на все сферы человеческой жизни. Страдает психическое и физическое здоровье, прогрессирует умственная и социальная деградация, нарушается система жизненных ценностей. Наркотики могут изменить характер и личность человека, сделав его безответственным, умственно отсталым и абсолютно неуправляемым .....................................................................................................
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.
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17 час.

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