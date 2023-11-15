Свыше 700 нижегородцев заболели ковидом за неделю

Количество заболевших коронавирусом растет в Нижегородской области. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова во время прямого эфира в Нижегородском областном информационном центре.
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