Как правильно стирать различные виды тканей?

Сейчас в каждой семье есть отличная помощница для стирки вещей – стиральная машинка. Теперь стирать вещи намного проще: закинул вещи в машинку, насыпал немного порошка, залил кондиционер для белья, нажал пару-тройку кнопок и проблема решена.