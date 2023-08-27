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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как правильно стирать различные виды тканей?

Сейчас в каждой семье есть отличная помощница для стирки вещей – стиральная машинка. Теперь стирать вещи намного проще: закинул вещи в машинку, насыпал немного порошка, залил кондиционер для белья, нажал пару-тройку кнопок и проблема решена.

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