Бах о критике боксерши Хелиф: такая повестка полностью неприемлема

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) назвал неприемлемый критику в адрес алжирской боксерши Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест, но была допущена к соревнованиям, передает RT.
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