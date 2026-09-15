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The Eurasia Daily news agency

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" We must finish it off!": Russia has lifted restrictions on strikes on targets on the border of Ukraine with the EU

" We must finish it off!": Russia has lifted restrictions on strikes on targets on the border of Ukraine with the EU

The defeat of the Yagodin international checkpoint on the border with Poland showed the increased capabilities of Russia to strike with guided drones throughout the enemy's territory, as well as the lifting of restrictions on strikes on targets in the enemy border area.

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