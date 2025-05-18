Российская телеведущая призналась в пьяной езде и даче взяток

Политика как она есть

Живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась, что в Москве ездила пьяная за рулем и давала взятки.