Российская телеведущая призналась в пьяной езде и даче взяток

Живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась, что в Москве ездила пьяная за рулем и давала взятки.
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