Политика как он...
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Политика как она есть

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  • людмила михайлик
    Фашисты были, есть и если их не уничтожили будут,это восспитание и негавистьЗнаете, что такое...
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    Это ты дебил. И, сдается мне - фашист.Знаете, что такое...
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Российская телеведущая призналась в пьяной езде и даче взяток

Российская телеведущая призналась в пьяной езде и даче взяток

Живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась, что в Москве ездила пьяная за рулем и давала взятки.

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