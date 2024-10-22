Мемориальную доску Валентину Распутину открыли в Москве

В столице России открыли мемориальную доску известному писателю из Сибири Валентину Распутину. Ее установили на доме в Староконюшенном переулке Москвы, где писатель жил с 1995 по 2015 годы, когда переехал туда.
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