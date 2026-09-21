Китайский б/у-бум: почему россияне выбирают подержанные Volkswagen и Toyota как лучшее соотношение цены и качества

Представьте себе: вы идете на авторынок, а там — настоящий бум подержанных автомобилей из Китая! За первые восемь месяцев 2026 года в Россию ввезли 75 тысяч легковых машин с пробегом — это на 98% больше, чем за тот же период прошлого года.
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