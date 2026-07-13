«Осенью закончится конфликт?»: Эксперт — Наоборот, всё только начинается: «Станут возможны непопулярные решения»: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, война с Европой, к утру 13.07.26 г.

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Новости СВО, сегодня к утру 13 июля 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, к утру 13.

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