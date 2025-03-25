Рубил дрова: секретарь Лукашенко рассказала, чем он занимался накануне инаугурации

Церемония инаугурации пройдет 25 марта в 12.00 по московскому времени.фото: president.gov.byВновь избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко за день до церемонии инаугурации колол дрова и играл в хоккей.
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