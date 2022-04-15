Жительница города Владимира поблагодарила сотрудников полиции за оперативное оформление вида на жительство в Российской Федерации для её отца, прибывшего из Донецкой области

Жительница Владимира выразила благодарность в адрес сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области, оказавшим содействие в оперативном оформлении бессрочного вида на жительство для её 70-летнего отца, прибывшего в начале февраля с территории Донецкой области.

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