Жительница города Владимира поблагодарила сотрудников полиции за оперативное оформление вида на жительство в Российской Федерации для её отца, прибывшего из Донецкой области

Жительница Владимира выразила благодарность в адрес сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области, оказавшим содействие в оперативном оформлении бессрочного вида на жительство для её 70-летнего отца, прибывшего в начале февраля с территории Донецкой области.