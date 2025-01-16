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Царьград

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Трамп планирует "Союз сильных" с Россией и Китаем: что ждёт старых союзников?

Трамп планирует "Союз сильных" с Россией и Китаем: что ждёт старых союзников?

Дональд Трамп, избранный президент США, рассматривает возможность создания "Союза сильных" с Россией и Китаем для укрепления экономических и безопасностных связей.

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