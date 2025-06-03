СССР жестко унизил Запада на глазах у всего мира! Безоговорочный триумф чуть не сорвала нелепая забастовка

Мог быть очень громкий скандал.Сборная Советского Союза выигрывала чемпионаты мира 22 раза. В 1990 году, когда команда СССР стала победителем последнего в своей истории мирового первенства, это был абсолютный рекорд.
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