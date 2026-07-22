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Царьград

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Что ждёт авторынок России во второй половине года на фоне проблем с бензином

Что ждёт авторынок России во второй половине года на фоне проблем с бензином

В целом эксперты настроены довольно позитивно, но при этом отмечают, что для озвученных ими прогнозов необходимо соблюдение ряда факторов, главный из которых - стабилизация ситуации с ГСМ.

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