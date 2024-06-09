Gold Gold Futures COMEX:GC1! sahli07 THIS IS NOT A TRADING SIGNAL, ITS AN OPINION, IF YOU COPY IT, IT IS ON YOUR OWN RISK.
Gold
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Gold Gold Futures COMEX:GC1! sahli07 THIS IS NOT A TRADING SIGNAL, ITS AN OPINION, IF YOU COPY IT, IT IS ON YOUR OWN RISK.