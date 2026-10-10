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Мнение: «Украина встречает зиму в крайне бедственном положении», – Оксана Дякина

Мнение: «Украина встречает зиму в крайне бедственном положении», – Оксана Дякина

Политолог, политобозреватель, журналист Оксана Дякина прокомментировала в программе «Мнение» заявила, что для достижения мира Украина должна осознать плачевность своего положения и возможные необратимые последствия дальнейшего конфликта.

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