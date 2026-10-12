Снегири прилетели во Владимирскую область раньше срока

Во Владимирской области снегири появились раньше обычного срока: местный житель Валерий Савельев снял их на видео в жилом секторе и опубликовал запись в сообществе «Природа Владимирской области».
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