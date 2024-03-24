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«Они стали в толпу стрелять со спины»: охранник «Крокуса» рассказал о первых минутах теракта

«Они стали в толпу стрелять со спины»: охранник «Крокуса» рассказал о первых минутах теракта

Охранник «Крокус Сити Холл» по имени Алексей заявил, что террористы ворвались в здание внезапно. При этом преступники сначала дождались, когда толпа войдет в здание, после чего открыли огонь на поражение в спины людям.

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