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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диалло в слезах снялся с матча против Дардери в Монреале. Он брал медперерыв из-за проблем с левой ногой

Габриэль Диалло не доиграл матч второго круга «Мастерса» в Монреале против Лучано Дардери . Канадец снялся при счете 4:6, 3:2 из-за травмы левой ноги.

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