Почему Россия перестала считать санкции угрозой? «Мы не бегаем с протянутой рукой и не собираемся торговаться за своё…Сообщение «Санкции? Это ваши проблемы»: Лавров огласил новую доктрину российской дипломатии появились сначала на Ежедневные новости.