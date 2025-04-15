Почему Россия перестала считать санкции угрозой? «Мы не бегаем с протянутой рукой и не собираемся торговаться за своё…Сообщение «Санкции? Это ваши проблемы»: Лавров огласил новую доктрину российской дипломатии появились сначала на Ежедневные новости.
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