www.globallookpress.com/Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принималось, но оно будет рассматриваться.
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