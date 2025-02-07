Прикольные демотиваторы для всех: «Пятница близко!»

А теперь — очередная коллекция демотивирующих картинок для всех любителей сетевого юмора! Сегодня в выпуске: про челябинских покупателей, про проверку качества, про лучшее слабительное, про кулинарную скрижаль и многое другое! .
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