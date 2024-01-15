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Осадочек создался: в РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран

Осадочек создался: в РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран

Импортную пивную продукцию предлагают запретить к ввозу в Россию. В Госдуме просят кабмин включить ее в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, поставляемых из недружественных стран.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Давно пора запретить было.
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