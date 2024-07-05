Террорист с партбилетом — ничего необычного

Владимир Аверков

Иван подзабыл историю....у всех серьёзных партий и организаций,а не прокладок,конечно,были люди,проверяющие пригодность кандидата к работе....пример-эсеры...бандеровцы...именно это позволяло работать устойчиво и достаточно эффективно....человек же не даст в долг деньги прохожему с улицы.а тут на кону-репутация и дело...