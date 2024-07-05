Рассадниками радикального ислама в Дагестане стали ММА-клубы. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, заявили в пресс-службе партии.
Террорист с партбилетом — ничего необычного
Комментарии
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Владимир Аверков
Иван подзабыл историю....у всех серьёзных партий и организаций,а не прокладок,конечно,были люди,проверяющие пригодность кандидата к работе....пример-эсеры...бандеровцы...именно это позволяло работать устойчиво и достаточно эффективно....человек же не даст в долг деньги прохожему с улицы.а тут на кону-репутация и дело...
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