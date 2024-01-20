Советник главы офиса Зеленского рассказал о высокой интенсивности боев, несмотря на зиму

Михаил Подоляк назвал сложной ситуацию на поле бояИнтенсивность боев не снижается независимо от климатических факторов, ситуация сложная, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Bild.
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