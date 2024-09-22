Робертсон лидирует после первой сессии финала English Open 2024

26-й игрок мира Нил Робертсон молнией устремляется к финишу после первой сессии главного поединка на турнире English Open 2024, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 English Open 2024.
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