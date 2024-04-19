Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» защитил российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек», оставленную в поле, от атак FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение ночи, рассказала 19 апреля разработчик системы.
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