Неделя в Поморье начнётся с тёплой и дождливой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +17,+22 градусов, а на юге области — до +27Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня поднимется до +17,+22 градусов, а на юге области — до +27Синоптики обещают кратковременный дождь местами.