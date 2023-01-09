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Spiegel: Берлин «лихорадочно» ищет обещанные Украине 40 БМП Marder, большую часть машин ФРГ придется взять из запасов своей армии

Spiegel: Берлин «лихорадочно» ищет обещанные Украине 40 БМП Marder, большую часть машин ФРГ придется взять из запасов своей армии

Германия в настоящий момент «лихорадочно» ищет обещанные киевской стороне 40 БМП Marder, большую часть данных боевых машин пехоты ФРГ придется взять из запасов своей армии.

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