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Российские «Солнцепеки» выжигают позиции украинских националистов в зоне СВО

Российские «Солнцепеки» выжигают позиции украинских националистов в зоне СВО

Ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа активно применяют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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