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В России прокомментировали массированную атаку дронов

После массированной атаки украинских дронов Киеву и его союзникам надо перечитать обновленную ядерную доктрину России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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