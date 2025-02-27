Копию закона США об иноагентах в Грузии нужно усовершенствовать — Кобахидзе

До принятия в Грузии аналога американского «Закона о регистрации иностранных агентов» (FARA) его нужно привести в соответствие со стандартами прав человека, 27 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
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