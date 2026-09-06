Они думали, Россия промолчит: неожиданный ход Москвы поверг Норвегию в шок — что произошло после задержания судна РФ.

Фото: wiki commons/owamux/CC BY 2. В арктических широтах развернулась одна из самых рискованных геополитических провокаций последнего времени.
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Надо морскую границу с Норвегией исправить, Шпиц не должен быть только норвежским.
"Мощный"ответ 😆. Эдак норвеги у нас весь флот конфискуют.
Если верить заголовку, то Норвегия вздрогнула и испытала сильнейший шок, после которого снабдила наше судно топливом, водой, провиантом, извинилась за инцидент и обеспечила безопасный переход «Профессора Молчанова» в российский порт. А по факту в Москве экстренно вызвали на Смоленскую площадь посла Норвегии Хейди Олуфсен, где дипломату заявили жесткий ультиматум, а Минтранс немедленно направил к Шпицбергену судно Морспасфлота для возврата всех участников экспедиции домой, тем самым подтверждая, что на возврат судна никто не рассчитывает. Зачем такими заголовками дурить читателей?
Да лучше бы ебанули по Осло!👻