Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Они думали, Россия промолчит: неожиданный ход Москвы поверг Норвегию в шок — что произошло после задержания судна РФ.

Они думали, Россия промолчит: неожиданный ход Москвы поверг Норвегию в шок — что произошло после задержания судна РФ.

Фото: wiki commons/owamux/CC BY 2. В арктических широтах развернулась одна из самых рискованных геополитических провокаций последнего времени.

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Дмитрий

Если верить заголовку, то Норвегия вздрогнула и испытала сильнейший шок, после которого снабдила наше судно топливом, водой, провиантом, извинилась за инцидент и обеспечила безопасный переход «Профессора Молчанова» в российский порт. А по факту в Москве экстренно вызвали на Смоленскую площадь посла Норвегии Хейди Олуфсен, где дипломату заявили жесткий ультиматум, а Минтранс немедленно направил к Шпицбергену судно Морспасфлота для возврата всех участников экспедиции домой, тем самым подтверждая, что на возврат судна никто не рассчитывает. Зачем такими заголовками дурить читателей?