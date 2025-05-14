Когда «эффективный менеджмент» лечит медицину: как 40% фонда зарплат ушло на важнейших людей страны

Ну что, граждане, у нас отличные новости! Пока вы стоите в очереди на УЗИ с талоном на август 2027 года, а ваш участковый терапевт в очередной раз вбивает в компьютер данные о количестве выданных бахил за прошлую пятницу, административно-управленческий персонал медицинских учреждений не дремлет.
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