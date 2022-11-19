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«Хотел бы быть похожим на Александра Кожевникова. Очень приятно играть за «Спартак» с такой фамилией». Кирилл Кожевников после 1-й шайбы в КХЛ

Форвард «Спартака» Кирилл Кожевников хочет быть похожим на Александра Кожевникова. В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:4) 23-летний форвард красно-белых забросил свою первую шайбу в лиге.

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