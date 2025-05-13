Петербургского повара подозревают в участии в террористической организации

Петербургскому повару грозит пожизненное лишение свободы за участие в террористической организации. Предварительно, мужчина познакомился в соцсети с представителем террористических структур САР, после чего покинул РФ.
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