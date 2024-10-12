Граждан предупреждают о рисках использования электронагревательных приборов

С наступлением холодного времени года Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) проводит ряд мероприятий, направленных на предотвращение рисков, связанных с неправильным использованием электронагревательных установок и приборов, сообщает Noi.
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