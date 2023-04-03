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До американцев дошло: арест шпиона-журналиста WSJ в РФ стал неприятным сюрпризом для США

До американцев дошло: арест шпиона-журналиста WSJ в РФ стал неприятным сюрпризом для США

Руководство Соединенных Штатов осознало свое бессилие в вопросе освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

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