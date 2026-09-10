Changan Hunter Plus с дизелем и рессорами: цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Пикап Changan Lantop дебютировал в Китае в 2022-м и стал основой для множества моделей, а годом позже добрался до российского рынка под названием Changan Hunter Plus и принял участие в нашем зимнем сравнительном тесте пикапов.
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