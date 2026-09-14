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Ивановские новости

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Ивановская область оказалась в середине рейтинга по безработице

Ивановская область оказалась в середине рейтинга по безработице

В среднем в регионе на поиск работы уходит 6,1 месяца, тогда как по России – 5,5.Во втором квартале 2026 года уровень безработицы в Ивановской области составил 2,2% - это 57-е место среди 85 регионов России.

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