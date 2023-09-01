Вратарь «Пэлас» Гуаита перешел в «Сельту», контракт – до 2025-го

36-летний вратарь «Кристал Пэлас» перешел в «Сельту». Контракт с ним рассчитан до 2025 года. Испанец присоединился к «Пэлас» в 2018 году и провел пять сезонов в АПЛ, отыграв за английский клуб 154 матча.