На трассе Коротчаево – Новый Уренгой ухудшилась видимость

На участке дороги Коротчаево — Новый Уренгой в районе 713–717-го км из-за пожаров и дыма ухудшилась видимость.
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