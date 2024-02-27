Похороны Навального* превращаются в фарс и уже поползли слухи, что хоронить некого. Что произойдет 29 февраля 2024 г.

Ситуация вокруг покойного оппозиционера Алексея Навального* по-прежнему продолжает привлекать к себе внимание, и очевидно что это будет происходить до самого момента, пока тело не опустят в сырую землю, после чего об усопшем все благополучно забудут.
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