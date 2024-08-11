Автомеханик погиб, не выпустив из бочки газ в Мытищах

Как стало известно “МК”, несчастный случай произошел в подмосковных Мытищах в пятницу днем. Мастер возился с так называемой ассенизаторской бочкой — герметичной цистерной, в которой перевозятся органические отходы.
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