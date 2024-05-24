Украина, вызывай «Волгу»

По мере того как положение на фронте становится все менее радужным для Украины, ее западные союзники или, вернее, дрессировщики все меньше надеются на пряничные методы работы с киевским руководством и все чаще демонстрируют кнут.
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