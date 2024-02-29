Пробуждение самого опасного вулкана Мексики

<p>Вторник стал свидетелем пробуждения самого опасного действующего вулкана Мексики. Пепел и дым извергались из вулкана Попокатепетль, а фотографии показывают огромные столбы серых выбросов, достаточно могущественных, чтобы остановить близлежащие авиарейсы.