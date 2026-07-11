Российские войска нанесли удары по военным и портовым объектам в Киеве и Одесской области

Российские вооружённые силы провели ночные атаки с применением высокоточного оружия на предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по инфраструктуре портов на территории Одесской области, включая Одессу, Черноморск и Измаил.
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