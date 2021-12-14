Журнал «Профиль»

13 241 подписчик

Индекс Мосбиржи на утренних торгах рухнул ниже 3400 пунктов

Индекс Мосбиржи на утренних торгах рухнул ниже 3400 пунктов

Российский рынок акций 14 декабря открылся снижением blue chips на фоне сохранения геополитических рисков и наметившегося ухудшения ситуации на нефтяных площадках из-за опасений негативного влияния омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх