Индекс Мосбиржи на утренних торгах рухнул ниже 3400 пунктов

Российский рынок акций 14 декабря открылся снижением blue chips на фоне сохранения геополитических рисков и наметившегося ухудшения ситуации на нефтяных площадках из-за опасений негативного влияния омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику.
Российский рынок акций 14 декабря открылся снижением blue chips на фоне сохранения геополитических рисков и наметившегося ухудшения ситуации на нефтяных площадках из-за опасений негативного влияния омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику.
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