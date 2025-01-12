"Его затмят": в США выступили с предупреждением о переговорах с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров © РИА Новости / Кристина Кормилицына3456 прочтений Вчера Кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио будет смотреться гораздо слабее министра иностранных дел России Сергей Лаврова во время потенциальных переговоров, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.